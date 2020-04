Test Achats lance une campagne orona avec un don au Fonds pour des soins solidaires

Ces dernières semaines, Test Achats a activé toutes les ressources disponibles, humaines et organisationnelles, pour faire face à la vague d'appels résultant du coronavirus. L’organisation tente de donner à chacun une réponse aux nombreuses questions qui lui sont posées dans ces circonstances exceptionnelles, qu’elles portent sur des annulations de voyages, des difficultés à honorer les mensualités liées à un crédit hypothécaire, etc .

A côté de son engagement quotidien, Test Achats a décidé de soutenir celles et ceux qui sont confrontés à un défi d’un autre ordre : celui de sauver des vies humaines. L’organisation versera 25.000 euros au Fonds pour des soins solidaires de la Fondation Roi Baudouin pour soutenir les hôpitaux et les établissements de soins résidentiels. Ce don est une première action dans le cadre de la campagne #EnsembleSolidaires

Ensemble, on est plus forts : #EnsembleSolidaires

Dans les prochains jours, Test Achats s'adressera et mobilisera ses 320.000 abonnés par courrier, via les réseaux sociaux, le site internet et le magazine pour faire la différence pendant cette crise sanitaire. La plateforme est appelée à grandir et à se développer avec d’autres partenaires divers .

La campagne #EnsembleSolidaires est appelée à survivre à la crise sanitaire actuelle pour rendre durable l’effort en faveur des hôpitaux et des établissements de soins. Viendra le moment où il faudra tirer les nombreuses leçons de la crise actuelle. Refinancer les hôpitaux sera un des nombreux défis ainsi qu’un financement durable, transparent et équitable de la recherche médicale pour combattre ce type de virus mais aussi bien d’autres affections.