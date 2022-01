Aucun joueur belge n’a encore eu la chance remporter le jackpot du Vikinglotto depuis le premier tirage du jeu, en novembre 2020, mais cela n’empêche pas le jeu de tirage d’avoir trouvé son public. Il y a quelques semaines, la Loterie Nationale évoquait un bilan positif pour la première année, avec l’idée de lancer le jeu en librairie en 2022. Ce sera le cas dès le 12 mai prochain. " Nous croyons dans le produit que représente Vikinglotto étant donné que ce dernier complète parfaitement notre offre de jeu de tirage, se situant entre le Lotto, notre produit emblématique national (par des Belges pour des Belges) et l’EuroMillions que tout le monde connaît. De plus, nous croyons aussi dans notre canal de distribution, et notamment dans les librairies qui sont des partenaires historiques de la Loterie Nationale ", commente Jannie Haek, l’administrateur délégué de la Loterie Nationale.