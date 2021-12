Pour la plupart des Belges, contracter un emprunt pour acheter une maison est on ne peut plus normal. En revanche, les autres types de crédit soulèvent de nombreuses interrogations. Comment contracter un prêt ? Pour faire quoi ? Quels sont les risques ? Et les modalités de remboursement ?

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

En Belgique, les particuliers ont accès à deux types de prêt : les crédits hypothécaires et les crédits à la consommation. Un crédit hypothécaire (ou crédit immobilier) est toujours lié à une habitation. Vous pouvez donc contracter ce type d’emprunt pour acheter, rénover ou faire construire un logement. Pour souscrire un crédit hypothécaire, vous devez toutefois passer par un notaire, ce qui alourdit les coûts. Les crédits immobiliers impliquent généralement des sommes conséquentes, et donc de longues périodes de remboursement (souvent 15 ou 20 ans, voire plus).

Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ?

Outre les crédits hypothécaires, il en existe d’autres types, comme les crédits à la consommation. Ces derniers peuvent répondre à de nombreux besoins : acheter une voiture, couvrir des dépenses imprévues, s’offrir un voyage autour du monde ou un mariage en grandes pompes, payer les études des enfants… Les ouvertures de crédits liées à une carte de crédit ou à une réserve d’argent sont également des crédits à la consommation. À la différence des crédits hypothécaires, les crédits à la consommation portent sur des montants moins élevés, et sont donc remboursés plus rapidement.

L’un des avantages du crédit à la consommation est que vous ne devez pas passer par un notaire. Il n’y a donc pas de frais de notaire. De plus, les frais de dossier sont généralement moins élevés que pour un crédit hypothécaire. C’est pourquoi certains Belges en quête d’un prêt rénovation optent pour un crédit à la consommation au lieu d’un crédit hypothécaire. Autre avantage par rapport aux crédits hypothécaires : obtenir un crédit à la consommation prend beaucoup moins de temps et demande moins de démarches. En revanche, le taux d’intérêt des crédits à la consommation est habituellement plus élevé que celui des crédits hypothécaires.

Pourquoi choisir un crédit à la consommation ?

Nous avons déjà mentionné plusieurs situations dans lesquelles un crédit à la consommation peut s’avérer intéressant. Un crédit à la consommation peut par exemple vous aider à financer les études supérieures de votre enfant, à acheter un nouveau lave-vaisselle ou une nouvelle voiture, à améliorer la performance énergétique de votre habitation, à faire ce voyage autour du monde dont vous rêvez depuis si longtemps… En réalité, les possibilités sont aussi variées que vos projets et besoins. C’est votre prêt : vous en faites ce que vous voulez. D’ailleurs, vous ne devez présenter aucune pièce justificative, offre ou factures pour recevoir le montant en question.

Un crédit à la consommation reste toutefois un emprunt, et emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. En tant que consommateur, vous vous engagez à rembourser chaque mois un montant fixe ou variable, en fonction du capital que vous avez emprunté. Outre le montant à rembourser, vous payez également des intérêts et des frais.

Quels sont les risques liés au crédit à la consommation ?

Un prêt à tempérament est assorti d’une durée fixe, de remboursements mensuels fixes et d’un taux d’intérêt fixe. Il n’y a donc jamais de surprise, et vous gardez toujours le contrôle de votre budget. Mais que se passe-t-il en cas d’imprévu ? Que se passe-t-il si, en raison d’une incapacité temporaire de travail ou d’un licenciement, vous avez soudainement moins de marge de manœuvre financière pour rembourser votre crédit ? Ou si vous décédez avant d’avoir soldé votre prêt ?

Ce n’est pas obligatoire, mais il est recommandé de souscrire, en même temps que votre crédit à la consommation, une assurance solde restant dû qui vous protègera, vous et vos proches, contre les risques susmentionnés. En cas de décès, le solde restant peut être entièrement pris en charge par cette assurance. En cas de licenciement, vos mensualités peuvent être temporairement prises en charge.

Il est également important de choisir un expert en crédit et en assurance qui soit fiable, compréhensif et facilement joignable. Cofidis est active en Belgique depuis 1985 et a toujours mis l’accent sur des solutions financières simples : des prêts, des crédits et des assurances adaptés aux besoins de chaque client. 420 collaborateurs dont 200 conseillers sont prêts à vous accompagner et à répondre à toutes vos questions par e-mail, téléphone ou chat, et à trouver la meilleure solution pour votre situation spécifique.

