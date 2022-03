Dans un monde où tout va toujours plus vite et où tout ou presque est à portée de smartphone, chaque jour laisse place à une nouvelle invention pour faciliter la vie des consommateurs. Et puisque nos habitudes de consommation nous poussent toujours un peu plus vers l’e-commerce et l’argent électronique, même pour les paiements de privé à privé, les applications bancaires se développent continuellement. Dernière avancée en date, cette collaboration entre Tricount, AION Bank et Mastercard. Leader du marché européen, l’entreprise belge Tricount est utilisée par des millions d’utilisateurs. Pour rappel, cette app permet de faire les comptes facilement quand on voyage en groupe par exemple.