Depuis plusieurs années, les constructeurs de smartphone, ordinateurs, télévision et autres appareils électroniques ou ménagers sont pointés du doigt pour ce que l’on appelle l’obsolescence programmée. Un mot qui est peu à peu entré dans le langage courant et qui désigne le procédé selon lequel les constructeurs construisent leurs appareils pour qu’ils ne tiennent que quelques années, afin de mieux les remplacer, de produire plus, de vendre plus et donc de gagner plus d’argent. Si des sanctions ont déjà eu lieu dans différents pays, le problème reste d’actualité.

Malheureusement, il n’est pas le seul dans le domaine. Avec la banalisation des smartphones, tablettes et ordinateurs dans les ménages, de nombreux magasins ont...