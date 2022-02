Plusieurs fois par semaine, des milliers de Belges rêvent de devenir millionnaires en cochant quelques bons numéros sur un ticket. Mais rares sont ceux qui deviennent riches. On le sait évidemment mais avouons qu’on est toujours déçu de ne pas être l’heureux élu. Et c’est encore plus vrai quand il s’agit d’un tirage spécial du Lotto ou de l’Euromillions. Ce vendredi, 130 millions d’euros seront en jeu à l’Euromillions, avant un tirage Lotto Extra de 3 millions, le 14 février prochain.

Qu’on se le dise, un tirage spécial ne donne pas plus de chances de gagner. Les chances de gains reposent en effet sur le nombre de combinaisons possibles et non sur la somme en jeu ou le nombre de joueurs. On peut même dire qu’avec ces tirages qui attirent plus de joueurs, il y a plus de chances de devoir partager son pactole avec d’autres gagnants. Attrape-nigaud, donc ? Ce n’est pas vrai non plus puisqu’il n’y a pas moins de chances d’être le gagnant au rang 1. Le grand gagnant à chaque tirage spécial, c’est en fait la Loterie nationale. Pour un vendredi 13, on sait que le chiffre d’affaires augmente en moyenne de 70 %.

Toujours pour un vendredi 13 classique, on sait aussi que la Loterie a fait 50 grands gagnants depuis 2005, ce qui n’est pas si mal. Rappelons que pour le tirage Lotto spécial Saint-Valentin, les validations de grilles sont déjà possibles sur le site internet de la Loterie ou dans les points de vente habituels. Aussi, les "Lucky Lotto Code" restent inchangés, avec 300 gagnants de 500 euros en plus des éventuels gagnants aux rangs 1, 2 ou 3. Le tirage aura lieu à 19 h et la somme en jeu sera reportée au tirage du mercredi 16 février s’il n’y a pas de gagnant au rang 1.