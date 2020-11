Un rendement de 22 %, ça fait rêver ! C’est pourtant ce que prévoit la banque américaine agence Goldman Sachs pour le cours de l’or pour 2021.

Dans une note publiée la semaine dernière, les analystes Mikhail Sprogis et Jeffrey Currie estiment que "le marché haussier structurel de l’or n’est pas terminé et reprendra l’année prochaine avec l’augmentation des anticipations d’inflation, l’affaiblissement du dollar américain et la reprise de la demande des marchés émergents. À court terme, cependant, il pourrait être difficile pour l’or de générer une dynamique significative, que ce soit à la hausse ou à la baisse."

Selon les prévisions des analystes, l’once d’or devrait atteindre 2 300 dollars, soit un record historique traduisant une augmentation de 22 % par rapport au cours actuel.

Un scénario similaire, en somme, à celui vécu après la crise financière de 2008 qui avait vu les marchés boursiers dévisser. Il faudra cependant attendre la pleine reprise économique pour voir le cours de l’or flamber, tout comme en 2008.

Valeur refuge

L’or démontre une fois de plus qu’en période d’incertitude, il reste une valeur refuge très prisée. Un investissement bien plus stable que la Bourse, connue pour son caractère volatile. Les élections américaines sont aussi propices à une envolée des cours de l’or et cela semble une fois de plus se confirmer.

Si vous disposez d’un petit bas de laine et ne savez pas comment le faire fructifier, l’or est plus que jamais un placement à envisager, sous toutes ses formes.