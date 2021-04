Alors que de plus en plus de Belges investissent dans les bitcoins, des commerçants se lancent aussi.

Quand le bitcoin a été créé en 2009, personne ne pensait voir cette crytpomonnaie prendre autant de valeur au fil des années. Ce qui semblait un jeu, voire une arnaque, pour certains s’impose petit à petit comme un bon placement pour ceux qui aiment jouer sur les marchés en ligne. Mais plus qu’un objet de spéculation, les cryptomonnaies peuvent aussi trouver leur public dans la vie de tous les jours. Petit à petit, des commerçants proposent de payer leurs achats via des applications spécialisées. Et c’est légal.