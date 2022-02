La tempête Eunice a balayé la Belgique vendredi, occasionnant de nombreux dégâts. Voici la marche à suivre si vous avez été victime de dégâts matériels dus à cet incident météo.

Avant toute chose, si vous avez été victime d'un aléa climatique et que vos bien matériels sont endommagés, le premier réflexe est de "sauver les meubles". En tant qu’assuré, il est en effet obligatoire prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave, dans la mesure du possible bien sûr et tant que cela ne comporte pas de danger. Si votre assureur parvient a prouver que cela n'a pas été fait, il pourra limiter son indemnisation.

Dans un second temps, une fois vos possessions mises en sécurité dans la mesure du possible, il est temps prendre contact avec votre intermédiaire d’assurance. Il pourra vous donner une marche à suivre personnalisée en fonction de votre situation. De nombreux assureurs mettent même à disposition des formulaires de déclaration de sinistre (formulaire de dommage) en ligne, ce qui facilite la tâche. Prévenir rapidement son assureur permet de minimiser le temps de traitement du dossier.

En outre, ne tentez aucune réparation sauf urgence et ne jetez rien, car l’expert pourrait demander à voir même ce qui est irrécupérable. Le SPF Economoie conseille également de dresser un inventaire précis des dégâts, photos et éventuels rapports d'intervention à l'appui.

Dégâts sur l'habitation

Tout contrat d’assurance incendie doit obligatoirement couvrir la tempête, y compris la grêle et les inondations dues à ladite tempête.

Si les dégâts sont tels que votre maison n'est plus habitable, vous avez droit à l’aide de votre assureur pour couvrir les frais d’occupation d’un logement temporaire. Si vous avez déjà trouvé à vous reloger gratuitement, la seule indisponibilité du logement peut éventuellement être indemnisée.

Dans tous les cas, il est nécessaire de bien lire son contrat d'assurance, notamment pour contrôler dans les conditions générales si la tempête correspond aux caractéristiques prévues par la réglementation, ce qui est couvert ou exclu, ou encore si une franchise est applicable.

Dégâts sur le véhicule

Concernant votre véhicule, l’assurance omnium couvre tous les dommages, quelle qu’en soit la cause. La couverture exacte varie car cette assurance est facultative, mais les "forces de la nature" sont une garantie standard des contrats omnium, même des omnium limitées.

Dégâts sur des installations tiers

Pour celui qui ne possède pas d'assurance omniumn, et dans le cas où l'origine des dégâts est un objet appartenant à un tiers, la responsabilité de ce tiers peut être engagée. Dans le cas de la chute d’un arbre du voisin sur votre voiture par exemple. Le SPF Economie conseille alors de faire appel à un assureur protection juridique ou RC familiale/vie privée.

Annexe détruite, serre ou piscine endommagée... Ces éléments peuvent être exclus de la couverture de votre assurance incendie. Une fois de plus, ne tardez pas à vérifier les conditions exactes de votre contrat.

En outre, même en cas d’exclusion de cette couverture, la responsabilité civile d’un tiers peut être engagée. Il faudra alors de nouveau faire appel à un assureur protection juridique ou RC familiale.

Cela est également valable dans la situation inverse, si une tuile de votre maison endommage la véranda du voisin...

Il est préférable de contacter l'assureur protection juridique ou RC familiale/vie privée au plus tôt, pour avoir la possibilité de régler le litige à l'amiable.

Dernier recours

Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec le dédommagement prévu par votre assureur, il est conseillé de contacter l’Ombudsman des Assurances.