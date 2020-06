En 2020, le salaire minimum augmente dans la plupart des Etats membres de l'Union européenne (Eurofound), selon le dernier rapport publié jeudi par Eurofound, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

C'est en Pologne qu'il a le plus augmenté: de 17%. En Belgique, une hausse de 2% est enregistrée, à un salaire minimum de 1.626 euros.

Seuls le Luxembourg - en tête, avec 2.142 euros (+2%)-, l'Irlande et les Pays-Bas affichent un salaire minimum plus haut qu'en Belgique. L'Allemagne et la France complètent le top 5.

En Bulgarie, on retrouve le salaire minimum le plus bas de l'Union avec 312 euros par mois.

Eurofound estime que 9% des travailleurs de l'UE gagnent le salaire minimum. En 2017, ce chiffre était de 10%. En Belgique, il est d'environ 3%, ce qui représente le taux le plus faible, avec la Suède, le Danemark et les Pays-Bas.

La fondation souligne par ailleurs que davantage de femmes que d'hommes restent coincées au salaire minimum.

Parmi les travailleurs qui gagnent le salaire minimum, 70% disent qu'ils éprouvent des difficultés à terminer le mois.