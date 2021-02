Au nord du pays, c’est devenu un véritable phénomène. En moins de trois ans, Gunther Devisch a réussi à fédérer près de 300 000 personnes sur sa page Facebook, dédiée à l’échange de bons plans pour obtenir un maximum de réductions dans le commerce. Le moment était donc venu de passer à la vitesse supérieure en créant un site et une application pour maximiser encore ces économies. Si le site et l’application ne sont pour le moment disponibles qu’en néerlandais, Gunther Devisch sait tout le potentiel que représente son initiative du côté francophone et a désormais l’intention de s’attaquer également à la Wallonie.

Celui qui était marketeur chez Lidl en connaît un rayon. C’est en effectuant des rénovations chez lui qu’il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de petites économies. "Quand je suis passé à la caisse d’un magasin de bricolage, j’ai reçu un bon de réduction de 15 %. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu que j’étais le seul à bénéficier d’un coupon...