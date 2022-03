Ce n’est pas un poisson : l’opérateur de télécoms wallon Voo augmentera certains de ses tarifs à partir du 1er avril afin de "s’adapter à l’accélération de l’inflation". Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euros par mois. En tout, pas moins de 35 tarifs qui seront augmentés. L’abonnement à la télédistribution passera par exemple de 22 euros à 23,50 euros par mois, soit une augmentation de 18 euros par an. Pour les offres commercialisées depuis novembre 2019, la hausse se situera entre 1 et 2,50 euros. Elle sera comprise entre 55 centimes et 2 euros pour les offres antérieures.

Une augmentation de prix à cette période de l’année n’est pas habituelle. Voo adapte habituellement ses tarifs le 1er juillet. Cette décision est le reflet de l’incertitude économique du moment, en raison de "l’accélération de l’inflation", dixit le câblo.

Qui n’est pas seul à s’adonner à la douloureuse pratique. De son côté, c’est à partir du 1er mai que Proximus augmentera les prix de ses abonnements Flex et Epic en Belgique. Les formules subiront une hausse des prix considérable : de 3 à 4 € selon les forfaits.

Ce sera déjà la seconde hausse de tarifs pratiquée par l’opérateur, en un semestre. Ici aussi : c’est du jamais-vu. En janvier, Proximus avait en effet annoncé une hausse des prix de 1 à 1,5 € pour tous ses abonnements Familus, Minimus et Tuttimus. Cette fois, le mobile n’est pas épargné : la nouvelle hausse des prix concerne les abonnements "mobiles" et packs. L’offre Epic Stories, par exemple, va voir son prix passer de 19,99 €/mois à 22,99 € par mois.

Pour les packs, la hausse concerne les abonnements Internet + TV et Internet + TV + Mobile, qui passeront respectivement de 59,99 €/mois à 63,99 €/mois et de 74,99 €/mois à 78,99 €/mois. L’opérateur évoque, comme son rival wallon, la hausse des coûts (inflation, énergie) comme principale raison de cette augmentation des prix.

Orange avait, de son côté, augmenté ses tarifs mi-janvier 2022 et n’a à ce stade pas fait part d’une nouvelle augmentation. Idem pour Telenet, qui avait revu ses tarifs à la hausse pour la dernière fois en août 2021.