Cette semaine, La DH fait vos comptes. Gaz, électricité, téléphonie, Internet ou encore mutuelle, nos équipes vont vous faire gagner de l’argent. Après avoir fait le point sur la téléphonie mobile, jetons un coup d’œil sur les fameux packs duo, trio ou all-in proposés par les opérateurs. Une seule facture, un seul contact et des prix présentés comme plus avantageux, les avantages peuvent être nombreux. Mais encore faut-il trouver la meilleure formule. Car, encore une fois, il s’agit de vérifier ce dont on a réellement besoin. Dans un monde où les téléphones fixes commencent à prendre place dans les musées, pourquoi continuer à payer ? Et quand le télétravail s’ajoute au streaming, aux smartphones et à tous les appareils des maisons connectées, il vaut mieux opter pour une connexion illimitée et une vitesse de téléchargement optimale. Nous avons fait le point sur les différentes formules, en prenant toujours en compte la téléphonie fixe qui garde une (toute petite) place dans de nombreuses familles (voir tableau). Les tarifs ne prennent pas non plus en compte les bouquets additionnels, comme les chaînes sportives chères à de nombreux Belges. Pour y accéder, il faudra payer de 7 à 17 euros par mois en fonction de l’offre et de l’opérateur.

Il y en a ainsi pour tous les portefeuilles, mais aussi toutes les vitesses. On remarque ainsi que le pack le moins cher proposé par Scarlet est aussi celui qui offre le moins de performances. Il vaut mieux donc y réfléchir à deux fois si vous avez une utilisation intensive de votre Wi-Fi (streaming, gaming, téléchargements, gros stockage en ligne, plusieurs ordinateurs ou smartphones, etc). Si lors du premier confinement la majorité des opérateurs ont offert l’Internet illimité à leurs clients, ce n’est plus forcément le cas partout. Surtout, la mesure reste provisoire et liée à l’obligation de télétravailler. Pour ceux qui continueront à travailler de la maison, il faudra en tenir compte. Test Achats insiste d’ailleurs pour que cette option reste de mise le plus longtemps possible, voire à terme, d’autant plus que la Belgique est à la traîne par rapport à d’autres pays européens où l’illimité est devenu la norme.