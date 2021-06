Cette semaine, La DH fait vos comptes. Gaz, électricité, téléphonie, Internet ou encore mutuelle, nos équipes vont vous faire gagner de l’argent. Pour ce deuxième volet, jetons un coup d’œil sur le marché de la téléphonie mobile. On le sait, le marché belge est bien plus cher que ses voisins, comme la France. La bonne nouvelle, c’est que la situation s’améliore peu à peu grâce à l’apparition de nouveaux opérateurs en plus des grands groupes qui dominent le marché depuis toujours.

Ce qui change aussi, c’est l’utilisation que nous avons de nos téléphones mobiles. Fini les offres basées uniquement sur les SMS et les minutes d’appel, bonjour les offres faites d’un maximum de data. L’avènement des smartphones a aussi changé le paysage des offres spéciales, avec des appareils "offerts" en prenant tel ou tel abonnement (voir par ailleurs).

(...)