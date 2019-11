Impossible d’y échapper : les promos sont partout, sur Internet, en magasins, dans la grande distribution et même chez les concessionnaires automobiles. Des jours de promos monstres à ne pas manquer ? Pas si sûr, à en croire l’enquête menée par Wich, en Grande-Bretagne, et par UFC-Que choisir, en France.

Which a analysé les prix pratiqués sur un échantillon de produits parmi les plus populaires lors du Black Friday de l’an dernier. Surprise : il en ressort que pour 95 % des produits analysés le prix était le même, voire moins cher, dans les six mois suivant le Black Friday.

(...)