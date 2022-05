En outre, 82% des 1.000 personnes interrogées n'ont aucune idée du prix de leur assurance assistance bagages.

Pourtant, deux conducteurs sur trois ont une assurance assistance en cas d'accident (67%), et 60% en ont une en cas de panne. De plus, 49% des sondés ont une assurance assistance pour les personnes et 13% en ont également une pour les bagages.

"Il est frappant de constater qu'il existe également un certain nombre de personnes ne sachant pas du tout si elles possèdent une quelconque assurance assistance", souligne Corona Direct. Par exemple, 16% des automobilistes ne savent pas s'ils peuvent faire appel à une assistance en cas d'accident, et 21% des Belges ne savent pas s'ils ont souscrit à une assurance assistance aux personnes.

En 2021, des recherches menées par l'assureur avaient déjà montré que les connaissances des Belges en matière d'assurance pouvaient être améliorées. Quatre Belges interrogés sur 10 pensent par exemple que l'assistance en cas d'accident ou l'assistance aux personnes est obligatoire, ce qui n'est pas le cas, rappelle Corona Direct.

Il existe de surcroît une confusion sur ce que peut couvrir une assurance assistance. Ainsi, 40% des Belges interrogés ne savent pas que ce type d'assurance peut, dans la plupart des cas, inclure une voiture de remplacement. Aussi, 35% pensent à tort que cette assurance couvre également l'assistance à une voiture de location, ce qui n'est jamais inclus dans le cadre standard.

Dans ce contexte, Corona Direct, en collaboration avec Europ Assistance, annonce avoir mis sur le marché une assurance assistance, avec une option de budget de mobilité. L'assurance peut aussi couvrir les personnes et les bagages.