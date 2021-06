Car qui dit guerre des prix entre les différentes sociétés dit baisse des tarifs de manière générale. Dernièrement, un nouvel opérateur est arrivé sur le marché belge, Youfone. Installé depuis quelques années aux Pays-Bas, il débarque chez nous avec des tarifs intéressants, mais uniquement pour la téléphonie mobile. Une offre pour Internet et la télévision devrait suivre, mais aucune date n’a encore été communiquée. Test Achats dresse le portrait de Youfone. "Si l’on se penche et analyse en détail l’offre mobile de Youfone, le calcul est vite fait : les prix sont ultra-compétitifs, l’opérateur assume clairement son rôle de challenger dans ce segment. Imaginons par exemple que vous cherchiez un abonnement comprenant 60 minutes d’appel (au moins) et 1 Go de données mobiles : parmi les trois opérateurs les moins chers, Youfone arrive déjà en 2e position, entre EDPnet Mobile et Mobile Vikings. À quels prix ? 8 euros par mois chez EDPnet Mobile, 9,5 euros chez Youfone et 10 euros chez Mobile Vikings. Les opérateurs Orange, Proximus et Telenet sont en moyenne quasi 6 euros plus chers (par mois). Vous seriez plutôt intéressé par une offre appels illimités + jusqu’à 10 Go de data mobiles mensuelles ? Alors Youfone est pour vous : c’est l’offre la moins chère, avec un abonnement à 21,50 euros par mois pour les appels et SMS en illimité et 10 Go de données mobiles. Les forfaits Hero Illimité 10 Go de Voo (24 euros par mois) et Mobile Vikings 12 Go/appels illimités (25 euros par mois) suivent, pour quelques euros de plus chaque mois. Viennent ensuite Orange, Proximus et Telenet, à nouveau plus coûteux, en moyenne de quasi 10 euros de plus par mois. "