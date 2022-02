Présenté par Akio Toyoda, PDG du groupe Toyota, en décembre dernier, ce coupé symbolise l’avenir de la marque Lexus, selon les propres termes du communiqué. Il fera partie d'une gamme complète de voitures électriques que Lexus compte lancer d'ici 2030 sous le concept Lexus Electrified. Derrière cette appellation, la marque japonaise prévoit « d'exploiter pleinement le potentiel de l'électrification pour renforcer le plaisir de conduite de tous ses clients. Elle permettra aussi de profiter de l'Expérience de Conduite Lexus, une expérience unique basée sur des réactions linéaires du véhicule qui sont constamment fidèles aux intentions du conducteur ». Une belle déclaration d’intentions.

© Lexus

Bien plus concrètement, la marque livre quelques détails concernant ce nouveau modèle. On sait notamment qu’elle adoptera des batteries à l’état solides. Une technologie développée par de nombreux concurrents également, qui est présentée comme la prochaine étape décisive majeure de l’électrification de la mobilité. Les avantages sont multiples : plus grande densité énergétique permettant donc des capacités (donc des autonomies) accrues à taille de batterie identique et moins de sensibilité à la chaleur autorisant des charges encore plus puissantes, et donc rapides.

Ainsi, cette Lexus sera capable de passer de 0 à 100km/h en 2 secondes, et d’espacer ses recharges de quelque 700 km ! En revanche, la marque n’indique pas sous quel délai nous pourrons voir ce coupé dans nos rues…