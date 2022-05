Menée auprès d’un millier de salariés, ayant droit ou non à une voiture de société entre octobre 2019 et mars 2022, l’enquête "Athlon mobility profiler" a permis de mettre en lumière le désintérêt des employés pour le budget mobilité. Pour rappel, cette solution permet de renoncer à son droit à une voiture de société en échange d’un montant qui peut être alloué à un véhicule électrique ou partagé, à des abonnements de transports en commun ou de transports alternatifs, voire reçu directement en espèces.

L’explication tient, en partie du moins, dans les habitudes de chacun, selon Michael Alferink, directeur général d’Athlon Belgium : "L’étude montre clairement que plus les individus conduisent longtemps une voiture de société, moins ils sont susceptibles d’y renoncer. Cela nécessite un véritable changement de mentalité. Éliminer cette peur des barrières est une partie importante de notre tâche en tant que fournisseur de mobilité. Parce que nous ne sommes plus un fournisseur traditionnel de véhicules en leasing. De plus, les entreprises devraient dès le départ offrir un budget mobilité aux jeunes salariés. Pour qu’ils puissent jouer un rôle de pionner et être un exemple pour les générations plus âgées".

Si un tiers des répondants ne se disent "pas intéressés" par ce budget mobilité, 9 salariés sur 10 de la tranche 18-24 ans y sont en revanche favorables. Des chiffres qui correspondent aux habitudes des sondés, qui sont 86% à se rendre quotidiennement au travail en voiture, contre seulement 1 sur 10 à vélo ou en transports en commun. De même, si sur le total seul 1 interrogé sur 3 pense que le budget mobilité serait un incitant pour moins utiliser la voiture, ils sont 3 sur 4 à le penser dans la tranche d’âge la plus jeune. Dans ce groupe, l’abonnement aux transports en commun et la mobilité partagée récoltent le plus d’intérêt. Mais plus globalement, le vélo électrique, la possibilité d’allouer l’argent aux frais de logement et le paiement en espèce séduisent le plus : près de la moitié des employés !