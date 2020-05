Après les patrons de Hyundai, Nissan, BMW et Audi, c’est celui de Volvo Cars Belux, Wim Maes, que nous avons contacté pour faire le point sur la crise du secteur automobile.

« La deuxième quinzaine de mars était incroyable », souffle-t-il. « Nous avons réussi à mettre très rapidement en place une quantité de mesures inimaginable. Il a fallu rassurer à la fois notre personnel, nos clients, nos concessionnaires, nos actionnaires… ».

Une tâche d’autant plus complexe pour Volvo qu’il a également été nécessaire d’adapter le travail dans l’usine belge de la marque : « Comme Volvo possède la plus grande usine automobile de Belgique, nous avons évidemment eu un supplément de responsabilités à ce niveau. Je suis vraiment très fier de la manière dont nos équipes ont réagi. Et je suis fier aussi de pouvoir dire qu’aucun employé de Volvo Cars Belux n’a subi une perte de revenu supérieure à 10% de son salaire net, même temporairement. »

Volume en baisse, parts en hausse

Grâce à la mise en place rapide de mesures au sein du réseau et aux actions commerciales à venir, l’année 2020 devrait être moins catastrophique pour Volvo que pour certains de ses concurrents. « Nous avons aussi la chance d’avoir très bien commencé l’année et d’avoir donc un portefeuille de ventes de 7.000 voitures à livrer. Cela nous a permis de rassurer et d’aider nos concessionnaires à avoir l’esprit plus serein que certains concurrents. Maintenant, notre challenge sera de maintenir un niveau acceptable de commandes notamment cet été, pour que la rentrée se passe au mieux. Nous allons évidemment perdre en volume, comme tout le monde, mais l’objectif est d’augmenter notre part de marché », détaille Wim Maes.

« Pour ce faire, nous avons mis en place des actions spéciales via notre nouveau concept de vente en ligne Stay Home Store qui permet d’acheter ou de louer une Volvo neuve par internet. Trois de nos modèles les plus demandés (XC40 T2, V60 D3 et XC60 D3) y sont disponibles à des conditions particulièrement alléchantes. Nous offrons également 1 an d’électricité gratuite (pour la recharge) à l’achat d’une Volvo hybride plug-in ».