En visite dans l’usine de l’équipementier Valeo dans les Hauts-de-France, le Président français Emmanuel Macron a présenté son plan de relance post-Covid pour le secteur automobile. Il en ressort une volonté d’accélérer le déploiement de la voiture électrique, notamment via une prime à l’achat d’un montant substantiel.

Le gouvernement français présenté son « plan de relance » pour sortir du marasme économique dans lequel est plongé le secteur automobile. Un plan qui sera articulé autour de trois pôles : le soutien de la demande, l’innovation sur le sol français, et le renforcement de la production de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Dans l’enveloppe de quelque 8 milliards d’euros prévues à ces fins, 1 milliard sera directement dédié aux constructeurs et équipementiers tandis que 5 milliards seront accordés sous forme de prêt à Renault. Le constructeur s’engage en contrepartie à participer au déploiement de batteries communes européennes avec notamment PSA et Total (le fameux « Airbus des batteries ») et promet de quadrupler sa production de voitures électriques en France dans les deux ans. A terme, l’ambition est de faire de l’Hexagone le leader français des voitures électrifiées, avec 1 million de véhicules produits annuellement d’ici 5 ans.

Jusqu’à 12.000€ de prime

Pour atteindre cet objectif, la demande sera stimulée par un renforcement des primes déjà en vigueur pour l’acquisition d’un véhicule électrique chez nos voisins. Calculée en fonction du prix total du véhicule, la prime à l’achat maximale sera majorée de 6.000 à 7.000€ pour les particuliers qui achètent une voiture de moins de 45.000€. Pour les personnes morales, le plafond passe de 3.000 à 5.000€. Et les hybrides rechargeables sont désormais également concernées, avec toutefois un maximum de 2.000€.

A cela, s’ajoute la prime à la conversion pour les ménages modestes. Une prime accessible à une frange bien plus large de la population puisque le plafond pour être considéré comme revenu modeste a été revu de 13.489 à 18.000€. Le montant va de 3.000€ pour le remplacement de leur vieille voiture (immatriculée avant 1997 pour l’essence, avant 2006 pour le diesel) par un modèle thermique moins impactant pour l’environnement, à 5.000€ pour une voiture électrique !

Au total, ce sont donc jusqu’à 12.000€ de prime qui peuvent être déduits de la facture d’achat totale, de quoi rendre la voiture électrique plus intéressante que jamais financièrement.