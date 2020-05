Nous vous l’annoncions hier, la santé financière de Renault n’est pas au beau fixe. En plus de recevoir un prêt consenti par l’état français tel qu’annoncé mardi, le constructeur se voit contraint de mettre en place un plan d’économies drastique pour assurer sa survie.

Ce « plan de transformation » prévoit de réaliser une économie de deux milliards d’euros sur trois ans au sein du Groupe Renault pour « constituer les bases d’une nouvelle compétitivité ». Concrètement, le constructeur se recentrera autour de quatre pôles majeurs pour assurer la pérennité de son activité : les véhicules électriques, les véhicules utilitaires, l’économie circulaire et l’innovation à forte valeur ajoutée.

Dans les faits, 4.600 suppressions de postes sont envisagées en France dans un vaste plan de départs volontaires, de reconversions et de mobilité interne. 10.000 autres emplois sont également menacés dans le reste du monde.

Plusieurs modèles menacés, dont Alpine.

Ces changements se feront également ressentir dans la gamme, qui sera « rationalisée », et dans l’outil de production, dont les capacités seront ramenées de 4 millions à 3,3 millions d’unités annuelles. Plusieurs modèles sont clairement menacés : Espace, Scénic, Talisman, voire même Mégane. Mais aussi et surtout Alpine, qui pourrait à nouveau tirer sa révérence plus vite que prévu puisque le communiqué évoque clairement « une reconversion de l’usine de Dieppe à la fin de la production de l’A110 ».

« Dans un contexte fait d’incertitudes et de complexité, ce projet est vital pour garantir une performance solide et durable, avec comme priorité la satisfaction de nos clients. En tirant parti de nos nombreux atouts comme le véhicule électrique, en capitalisant sur les ressources et technologies du Groupe Renault et de l’Alliance, en réduisant la complexité de développement et de production de nos véhicules, nous voulons générer des économies d’échelle dans le but de rétablir notre rentabilité globale et d’assurer notre développement en France et à l’international. Ce projet doit permettre à terme d’envisager l’avenir avec confiance », a justifié Clotilde Delbos, directeur général de Renault par intérim par voie de communiqué.