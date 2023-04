Salon de l'Auto de Munich : des innovations résolument tournées vers l'électrique, le topo marque par marque

Mais la vraie nouveauté de ce salon de Munich réside dans le fait de mettre l'électrique, souvent boudé lors des salons internationaux des dernières années, au premier plan. "La mobilité est l'un des enjeux centraux de la société, expliquent les organisateurs du salon. L'accent est mis sur les solutions sur la voie de la neutralité climatique."

Volkswagen

Volkswagen a ainsi présenté son ID.Life (qui devrait être rebaptisée ID.2 dans le futur). Laquelle devrait permettre une certaine démocratisation de la voiture électrique : selon Ralf Brandstätter, le patron de Volkswagen, le véhicule, qui n'est encore qu'à l'état de concept-car, devrait être vendu, à partir de 2025, entre 20.000 et 25.000 euros. Pas mal pour une voiture - qui doit à terme remplacer la Polo - propulsée à l'électricité et dont les batteries promettraient une autonomie de 400 km. Dans le même temps, VW a présenté a annoncé que son dernier modèle "thermique" serait commercialisé en 2033. Après, place au tout électrique ou à une nouvelle technologie zéro émission. Volkswagen présente également, avec le Taigo, son troisième SUV urbain après le T-Roc et le T-Cross.

Renault

Renault, de son côté, a présenté lundi sa Megane E-Tech, entièrement électrique. Laquelle doit, selon l'aveu même du directeur général de la marque au losange, Luca De Meo, doit relancer Renault sur le marché européen. "Nous voulons montrer avec cette voiture que conduire une électrique peut aussi être fun", a souligné M. De Meo. Par ailleurs, le constructeur automobile français présentera également la R5 Prototype.

Mercedes

Le groupe à l'Etoile présente cinq voitures électriques : l'EQE est de la même taille et du même confort que la Classe E, mais sera purement électrique. Et devrait concurrencer sérieusement Tesla puisqu'elle promet une autonomie de 660 km. Mercedes propose également sa première berline de luxe électrique, AMG-EQS 53 et un concept-car pour la branche de luxe Mercedes-Maybach. Il y aura également des modèles à motorisation conventionnelle tels que la version tout-terrain de la Classe C Estate et une version blindée de la Classe S.

BMW

BMW a levé le voile sur une vision futuriste - à horizon 2040 - d'une voiture électrique baptisée "Circle" 100% recyclable et faite entièrement de matériaux réutilisés ou de ressources renouvelables. Les voitures électriques i4 et iX seront également au centre de l'attention. Le X5 à pile à combustible, que BMW utilisera à des fins de démonstration et de test l'année prochaine, sera également exposé. Au-delà de cela, le coupé de la série 2, les X3 et X4 mis à jour et le coupé Gran de la série 4 seront exposés. BMW proposera également l'évolution de son scooter électrique CE 04 qui disposera d'une autonomie de 130 kilomètres.

Cupra (Seat)

La marque sportive de Seat, Cupra présente un concept-car qui combine la conduite tout électrique, la durabilité et les performances dont le design se rapproche de la Leon. Avec un style sportif et jusqu'à 231 chevaux.

Ford

A Munich, la société basée à Cologne présentera en exclusivité des véhicules électrifiés tels que la Mustang Mach-E électrique à batterie, le Kuga plug-in hybride (PHEV) ou le Puma avec hybride léger. Mais l'accent est mis sur la Ford Mustang Mach-E GT, la version la plus puissante de la série tout électrique Mustang Mach-E avec 487 ch.

Hyundai

Les Coréens misent sur la mobilité zéro émission lors de leur passage au salon, et ici en particulier sur l'hydrogène. Cependant, il y aura également des essais avec les modèles électriques Ioniq 5, Nexo et Kona Elektro.

Mini

Mini présentera ses modèles à succès ainsi que la Mini Cooper SE purement électrique et le modèle hybride rechargeable Mini Cooper SE Countryman ALL4.

Audi

Audi a présenté sa limousine électrique de luxe : la Grandsphere. Selon le site spécialiséAuto Motor und Sport, la Gransphere sera capable de conduire de manière autonome au niveau 4 dans un avenir proche. Audi présente également sa RS 3 en version Sportback à moteur à essence.