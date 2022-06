Le Salon de l’Auto fêtera son centenaire en 2023 !

Après deux annulations en 2021 et 2022, le Salon de l’Auto fera son grand retour en 2023 pour célébrer son centenaire ! Cette édition se tiendra du vendredi 13 au dimanche 22 janvier, avec toujours des animations pour toute la famille et quelques nouveautés.

"Bien sûr, nous célébrerons ce centième Salon comme il se doit avec la mise en place d'animations grand public spécifiques, confirme Gabriel Goffoy, Directeur du Salon. Par ailleurs, nous développerons plus particulièrement la dimension 'information des consommateurs', car l'évolution de notre secteur est si impressionnante qu'il y a beaucoup à dire. Notre objectif est d'inaugurer l'avenir avec cette 100eédition, qui ne fera pas office de prochaine édition des 99 Salons précédents, mais bien de première édition d'une nouvelle ère. A ce titre, nous présenterons en octobre prochain notre nouveau concept ainsi que les détails de cette édition festive".

Si l'on ne sait pas encore si tous les constructeurs répondront présent, Andreas Cremer, Administrateur délégué de la Febiac, se montre confiant : "La plupart des marques automobiles ont déjà manifesté leur intention de prendre part à cette édition anniversaire, se réjouit Andreas Cremer, Administrateur délégué de FEBIAC. Depuis le dernier Salon physique en janvier 2020, les bouleversements ont été nombreux dans les secteurs que nous défendons et plus que jamais, les exposants ont besoin de renouer le contact avec le grand public et de défendre leurs produits".