MG 4 : la gamme MG s’agrandit

Avec son nouveau modèle électrique, MG s’attaque au cœur de gamme en Europe : avec 4,28 m de long, la 4 se positionne dans le segment C où elle affrontera notamment la VW ID.3 et la Renault Megane E-Tech. Face à elles, la sino-britannique aura quelques atouts à faire valoir.

Avec la 4, MG veut s'ouvrir de nouvelles portes. Elle confirme la volonté de la marque de proposer des produits plus expressifs, après les designs très génériques des ZS, EHS et du break 5. La 4 arbore une robe bien plus personnelle, légèrement agressive, qui semble puiser son inspiration dans certains modèles coréens. En tout cas, elle fait du design l'un de ses points forts.

L’habitacle suit la tendance à l’épurement actuelle. Toutes les commandes semblent donc dévolues à l’écran tactile central, puisque la seule commande physique est la molette rotative de la boîte de vitesses. Espérons donc que MG ait amélioré la réactivité et l’ergonomie de son système.

©MG

L’autre grande nouveauté, c’est que la 4 inaugure une toute nouvelle plateforme modulaire sur le marché européen. Celle-ci devrait servir de base aux futurs produits de la marque, et permet d’intégrer les nouvelles batteries compactes « One Pack » de la marque. Celles-ci affichent 51 ou 64 kWh dans le cas présent, pour une autonomie maximale annoncée à 450 kilomètres. Voilà donc le deuxième atout majeur de ce nouveau modèle.

Le troisième sera à coup sûr le prix, comme pour les autres modèles du constructeur. Mais pour ça, et pour découvrir l’habitacle ainsi que l’ensemble des détails techniques, il faudra attendre l’arrivée de cette MG 4 en Europe en toute fin d’année.