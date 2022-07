Jetez un coup d’oeil dans les coulisses du Tour avec Mieke Docx et Maxim Pirard

Pour de nombreux amateurs de cyclisme, le Tour de France est l’événement de l’année ! La coureuse cycliste Mieke Docx (26) et l’ultracycliste Maxim Pirard (24) s’en réjouissent également. Grâce à ŠKODA, ils peuvent vivre le Tour dans les coulisses d’une manière particulière : à bord d’un hélicoptère ! Et vous pouvez suivre cela sur la page Instagram @skodabe.

Mieke Docx: “C’est une bonne chose que le cyclisme féminin soit de plus en plus mis à l’honneur ”

Pour Mieke Docx (26) – elle-même cycliste chez Lotto Soudal Ladies – ce tour sera particulier. "Je regarde toujours le Tour en tant que supportrice, mais cette fois-ci, je pourrai le voir de près", dit-elle. Elle assistera à la deuxième étape (Roskilde-Nyborg) avec ŠKODA, sponsor principal et partenaire automobile du Tour de France pour la dix-neuvième fois déjà. "Je suivrai la course dans une 'preracecar' qui précédera les coureurs. En cours de route, nous monterons à bord d'un hélicoptère, et aurons la chance de pouvoir survoler le peloton. J'ai hâte d'y être !"

Quelques semaines plus tard, elle repartira en direction de la France, mais cette fois pour le Tour de France Femmes, l'équivalent féminin du Tour, comptant 8 étapes. "Lors de la deuxième étape de la course féminine, je serai présente en tant qu'invitée sur le plateau du programme tv Vive le vélo. En journée, je suivrai la course en compagnie de Paul Herygers (ancien coureur cyclo-cross et VTT, n.d.l.r.)."

©facepeeters

©facepeeters

Mieke Docx est heureuse de constater que le cyclisme féminin soit de plus en plus mis en avant dans les médias. "Cela a fortement changé ces dernières années. Par exemple, Vive le vélo bénéficie maintenant d'une semaine supplémentaire car le Tour de France Femmes se déroule une semaine après le Tour masculin. Je n'aurais pas pu imaginer cela il y a quelques années. C'est une chouette évolution !"

Participer au Tour de France Femmes n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la coureuse cycliste de Lotto Soudal Ladies est ambitieuse. "C'est une course éprouvante, et nous sommes encore une jeune équipe, mais ce serait un beau but à atteindre !" A court terme, Mieke Docx a encore d'autres objectifs. "Cette année, j'espère encore pouvoir gravir les marches du podium, et aussi participer aux championnats européens. Pour l'instant, je suis en tête du classement des rushes pour la SKM Ladies Cycling Cup. Et je veux certainement garder ce maillot à pois pour les courses suivantes. Je souhaite aussi tout doucement me diriger vers le top international, mais il y a encore du boulot! (rires)."

Maxim Pirard: “Du ciel, vous pouvez vous apercevoir à quel point le Tour est impressionnant”

Selon l’ultracycliste et coureur Gran Fondo Maxim Pirard (24) Tadej Pogačar est le grand favori. Il pourrait bien remporter le Tour pour la troisième fois d’affilée. “ Vous ne pourrez pas y échapper pour le classement final. Nous garderons aussi un œil sur Wout van Aert et Mathieu van der Poel, dans la bataille pour le vert.".”

Invité par ŠKODA, Maxim Pirard pourra vivre le Tour de près. Le partenaire automobile officiel met 250 voitures à disposition des organisateurs, et sponsorise aussi à nouveau le maillot vert (vainqueur du classement par points). Maxim Pirard suivra la deuxième étape à bord de la voiture. "Nous allons d'abord pédaler un peu avec l'ancien gagnant du Tour Andy Schleck. Ensuite, nous allons au village du Tour pour le départ, et pour apercevoir les coureurs. Pendant la course, nous roulerons à l'avant du peloton", explique Maxim Pirard.

“Je monterai à bord d’un hélicoptère pour survoler le peloton, pour la troisième fois consécutive. C’est une expérience unique! Ce n'est qu'alors que l'on se rend compte de l'ampleur du Tour et de ce qu'il implique. Le peloton n'est qu'une petite partie d’une longue caravane.”

©ŠKODA

©ŠKODA

Sur le plan sportif, l'ancien champion du monde de Gran Fondo attend beaucoup du Slovène Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). “Il a un bon contre-la-montre et est le meilleur grimpeur. Qui peut le dépasser ? Peut-être Primož Roglič et Jonas Vingegaard de l’équipe Jumbo-Visma, s’ils collaborent bien ensemble. Vingegaard a démontré sur le Mont Ventoux l'année dernière qu'il est à la hauteur de Pogačar. Je pense aussi que Wout van Aert va tout tenter pour obtenir le maillot vert.”

Maxim Pirard est également capable de bonnes performances. À l'origine, il devait faire le trajet en vélo d’une traite entre la Belgique et le départ du Tour à Copenhague (Danemark), mais une infection l'en a empêché. Ce n’est d’ailleurs pas sa première prouesse. En 2020, il parcourait déjà plus de mille kilomètres en Flandres. “Cette année, je travaille principalement en vue des championnats du monde sur gravier. Les courses sur gravier se développent énormément. Je suis curieux de savoir jusqu'où je pourrai aller.”

