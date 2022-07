Essai auto Skoda Enyaq coupé RS IV: Quand le blason "Rally Sport" passe au tout électrique

L’Enyaq Coupé n’est pas le premier SUV Skoda à recevoir les lettres RS. Le Kodiaq, lui aussi, est disponible en version RS. Mais le nouveau modèle est en revanche le tout premier modèle 100 % électrique de la marque à arborer le fameux blason. L’Enyaq Coupé RS iV se présente avec deux moteurs : un qui anime les roues avant, l’autre pour les roues arrière. Total de la "cavalerie" survoltée : 220 kW (soit près de 300 chevaux). C’est un peu mieux que la version haut de gamme "80x" de l’Enyaq Coupé iV de 195 kW, qui ne lui rend toutefois qu’une demi-seconde sur l’exercice du 0 à 100 km/h : 7 secondes contre 6,5 pour la version RS. Sur papier, la différence est maigre. Au volant, pour avoir testé les deux versions, le ressenti est quasiment pareil. Sur les quelques portions d’autoroutes allemandes sans limitation de vitesse, les clients de l’Enyaq Coupé RS iV apprécieront sa vitesse de pointe de 180 km/h, contre 160 km/h pour les autres versions. En fait, au volant, le plus gros atout de la version la plus sportive est sa direction progressive, beaucoup plus directe, qui nécessite moins de tours de volant, quelle que soit la situation.

©D.R.

Un SUV "QUI A DE LA GUEULE"

Pour le reste, cette version RS se démarque surtout par son ambiance à bord (finition effet fibres de carbone et Alcantara) et son look, notamment avec ses grandes jantes de 20 ou 21 pouces. Heureusement, ses pneus "taille basse" ne le rendent pas du tout inconfortable. Et c’est plutôt bien pour un SUV à l’habitabilité remarquable qui, malgré sa ligne de coupé, maintient la même garde au toit que le SUV Enyaq iV pour les passagers arrière. Autre point appréciable, la capacité du coffre, de 570 litres, ne change quasiment pas. Puisqu’on est dans les côtés pratiques, mentionnons encore que par rapport au SUV Enyaq, la version Coupé hérite d’une mise à jour qui permet de recharger avec une puissance plus importante. Dans les meilleures conditions et en charge rapide, le temps de recharge est donc d’une petite trentaine de minutes pour récupérer de 10 à 80 % de capacité de batterie.

©D.R.

Verdict : 14/20

Ce Skoda Enyaq Coupé RS iV se fait donc plaisant à conduire. Mais vous l'aurez compris, n'attendez pas un comportement réellement sportif de ce SUV 100 % électrique badgé RS. Tout est dans le look.

Il peut toutefois ajouter un dernier argument : la consommation, et donc l'autonomie. Nous avons constaté entre 15 et 20 kWh/100 km sous un beau soleil lors de notre essai, ce qui permet de s'approcher, en conditions optimales, des 500 km annoncés.

La commercialisation de l'Enyaq Coupé, retardée, devrait débuter dans les tout prochains jours. Mais notez que la version RS sera commercialisée plus tard, pour un tarif aux alentours des 60.000 €.

Ses bons côtés :

- Son habitabilité, malgré sa ligne de coupé.

- Son look affirmé.

- Sa consommation réelle raisonnable.

Skoda Enyaq Coupé RS iV

Longueur : 4,653 m

Largeur : 1,879 m

Hauteur : 1,607 m

Coffre : 570 litres

Poids : 2 255 kg

Consommation moyenne :18,1 kWh/100 km

Autonomie (WLTP) : 499 km

Puissance : 299 ch

Couple : 460 Nm

Vitesse max. : 180 km/h

Accélérations (de 0 à 100) : 6,5 secondes

Émission CO2 : 0 g/km

Prix : Environ 60 000 € TVAC