Nouveau coup dur pour Tesla : la marque est contrainte de rappeler ses modèles une nouvelle fois

Nouvelle tuile pour Tesla. Le constructeur, déjà sous pression en raison des coûts de fonctionnement de ses usines texanes et allemandes et à son tour rattrapée à son tour par la pénurie de composants, est désormais contraint de rappeler près de 60.000 véhicules en Europe.

L’Agence fédérale allemande de l’automobile (KBA) a demandé à Tesla de procéder au rappel de 59.129 Model Y et Model 3 sur le marché européen. En cause ? Une défaillance du software qui cause une coupure du dispositif e-call, ce système capable de prévenir les secours automatiquement en cas d’accident. Un problème qui peut potentiellement coûter des vies donc, que le constructeur devrait corriger rapidement via une mise à jour à distance ("Over the air" selon le terme consacré) du logiciel des véhicules concernés.

Des rappels à foison

Tesla doit faire face à de nombreux rappels ces derniers mois, que ce soit pour un problème d'écran, de freinage régénératif ou encore d'Autopilot, son système de conduite semi-autonome. Le constructeur promet toutefois une amélioration de la qualité de ses produits sur les modèles construits en Allemagne, où la première usine européenne de la marque a été inaugurée en mars dernier.