En attendant la nouvelle Renault 5 électrique, voici la Renault 5 Diamant

Vendue à plus de 5 millions d’exemplaires entre 1972 et 1984, la Renault 5 est l’un des modèles les plus emblématiques de Renault. En guise de célébration de son 50ème anniversaire, le designer Pierre Gonalons et les équipes de design de Renault ont réalisé un exemplaire unique qui se distingue par ses habillages et matières spécifiques.

"Je suis honoré de l'invitation de Renault à réinventer la mythique R5 à l'occasion de son cinquantième anniversaire. La marque m'a laissé carte blanche pour dessiner la voiture de mes rêves"a affirmé Pierre Gonalons, "La R5 incarne à mes yeux une vie pop, optimiste, résolument contemporaine. Avec Renault 5 Diamant j'ai voulu rendre hommage à son design révolutionnaire tout en traduisant mon univers de formes et de couleurs dans le monde automobile".

©Renault

A l'extérieur, la carrosserie a été épurée pour mieux souligner les lignes iconiques de la Renault 5. Les phares, qui semblent sortis de leurs orbites, sont facettés comme des pierres précieuses. Et les roues larges, héritées de la version Alpine, ont été lissées et signées en leur centre du soleil cher au designer. La teinte extérieure présente une peinture tri-couche, faite de pigments dorés sur une base rose et recouverte d'un vernis givré, ce qui lui confère des reflets changeants en fonction de la lumière.

A l’intérieur, Pierre Gonalons a voulu simplifier la voiture en ne gardant que des éléments très spécifiques. Le volant, avec sa forme très particulière et pourtant fonctionnel, est produit avec du marbre sur carbone. Même la clé du véhicule subit un traitement spécifique !

©Renault

Voulu tel un restomod, ce modèle unique prend également le train de la technologie, avec une motorisation électrique, un levier de vitesses adapté, et des cadrans numériques pour l’instrumentation. Un emplacement pour smartphone est également prévu, histoire de profiter du multimédia ou de la navigation via ses apps favorites.

Dans le cadre de ce projet, Renault et Pierre Gonalons développeront aussi une collection de nombreux NFT (non-fungible tokens ou jetons non-fongibles) inspirée de la Renault 5 Diamant qui sera dévoilée en septembre.