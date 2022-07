Alfa Romeo lance une série-documentaire sur les coulisses de son team de Formule 1

Cette série en 5 épisodes permettra au spectateur de découvrir l’envers du décor des courses de F1 tout au long de la saison 2022. Les fans pourront jeter un coup d'œil dans les coulisses pendant les week-ends de plusieurs courses et vivre le quotidien des pilotes et des experts. Ils pourront assister aux décisions stratégiques, à la conception des monoplaces et des moteurs, à la logistique complexe, aux solutions technologiques et aux ressources consacrées à la recherche et au développement.

Ils pourront également découvrir le quotidien des pilotes Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, ce qu'ils mangent, comment ils s'entraînent, quelles stratégies ils étudient et comment ils se détendent avant une course. La série s'intéresse également aux conséquences du décalage horaire, qui peut sembler sans importance pour la plupart des gens, mais qui doit être soigneusement géré dans le cirque de la F1 pour optimiser les performances.

Aucune date de diffusion n’a pour l’instant été communiquée.