Ces Youtubers créent un Fiat Multipla de 1000 chevaux, et reçoivent le soutien de Michelin !

Célèbre pour ses défis loufoques mais aussi ses vidéos très instructives centrées sur l’automobile, la chaine Youtube Vilebrequin s’était mise en tête de réaliser un Fiat Multipla de plus de 1.000 chevaux. Un projet qui est devenu réalité avec la collaboration de Michelin, rien de moins !

C'est un projet de presque deux ans qui s'est concrétisé pour Sylvain Lévi et Pierre Chabrier, à la tête de la chaine Youtube Vilebrequin qui compte 1,85 millions d'abonnés. En septembre 2020, ils lançaient une cagnotte afin de récolter les 50.000€ nécessaires pour réaliser le projet fou d'un Multipla de 1000 chevaux. Ils en récolteront plus de vingt fois plus, mettant en rade le site de crowdfunding durant plusieurs heures.

Deux ans plus tard, le "1000tipla" est devenu "1000tipla by Michelin" puisque le manufacturier français a soutenu les deux youtubers dans leur projet complètement fou. Permettant au passage de passer d’une voiture "show car" censée se limiter à quelques runs, à un véritable véhicule capable de limer le bitume.

