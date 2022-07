Borne de recharge, mode d’emploi: voici toutes les réponses à vos questions

Qui dit achat d’une voiture électrique dit aussi installation d’une borne de recharge à domicile, aussi appelée wallbox. Car s’il sera toujours possible de brancher sa voiture sur une prise traditionnelle ou une borne de recharge publique, la première solution génère un temps de charge extrêmement long et un risque de surchauffe du circuit électrique tandis que la deuxième s’annonce particulièrement onéreuse. Reste à savoir quel type de borne est fait pour vous.

C’est obligatoire ?

Opter pour une borne de recharge permettra de charger plus rapidement votre véhicule électrique. Tout dépendra de l’utilisation de votre véhicule. Sachant qu’une voiture parcourt en moyenne 35 km par jour et qu’une prise classique permet de booster l’autonomie du véhicule de 12 km par heure de charge, une prise classique permettra largement de répondre aux besoins. Un constat encore plus criant si la batterie de votre véhicule dispose d’une petite capacité. Pour les conducteurs qui roulent beaucoup, une prise traditionnelle risque toutefois de ne pas suffire.

Quel prix ?

Comme pour tout produit, on retrouve de tout sur le marché. Cela dépendra notamment de la puissance proposée par la borne de recharge. Il faut aujourd'hui compter entre 1 500 et 2 500 € pour une borne de recharge de bonne qualité. Certains concessionnaires haut de gamme offrent la borne adaptée à votre véhicule à l'achat d'un véhicule. Pas les véhicules premium. Des déductions fiscales sont toutefois octroyées : 45 % en 2022 sur un montant max de 1 500 €, 30 % en 2023 et 15 % en 2024.

Quelle puissance ?

À l'heure actuelle, les bornes de recharge proposent quatre puissances : 3,7 kw, 7,4 kw, 11 kw et 22 kw. Logiquement, plus la puissance de la borne est importante, plus le temps de recharge sera court. Si la wallbox de 3,7 kw peut convenir aux véhicules ayant une autonomie réduite, comme un scooter électrique par exemple, mieux vaut opter pour une borne plus puissante pour une voiture. Attention toutefois : la grande majorité des véhicules électriques actuels disposent d'un chargeur d'une puissance de 7,4 kw. Sur ces véhicules, une borne de 22 kw sera donc bridée automatiquement à 7,4 kw. À long terme, il n'est pas forcément une mauvaise idée d'installer une wallbox de 22 kw, puisque la puissance des chargeurs de voitures est vouée à augmenter dans les prochaines années. Mieux vaut peut-être anticiper. La plupart du temps toutefois, une borne de 7,4 kw sera suffisante puisqu'elle permettra largement de recharger votre véhicule durant la nuit. Pour savoir quelle capacité de charge accepte votre véhicule, certains sites, comme https://ev-database.org/, sont à votre disposition.

Combien de temps prendra la charge ?

Tout dépend de la puissance de votre connexion électrique et de la capacité de votre batterie. En prise classique, il faudra compter une augmentation de l’autonomie de 12 km par heure de charge. Si votre voiture peut faire 120 km, il faudra ainsi compter 10 heures. Une borne de recharge de 22 kw permettrait de charger la même batterie en un peu plus d’une heure.

©D.R.

Mon circuit électrique est-il adapté ?

Tous les circuits électriques ne sont pas forcément adaptés. Les plus anciens devront passer par une remise aux normes. Dans certaines habitations, il faudra peut-être aussi passer par une augmentation préalable de la puissance électrique. Par ailleurs, les habitations qui disposent d’une installation électrique monophasée ne permettent d’installer que des wallbox allant jusqu’à 7,4 kw, contrairement aux triphasées qui peuvent aller jusqu’à 22 kw. L’installateur de votre future borne de recharge sera le plus à même de vous conseiller. Un bilan de puissance effectué par un électricien pourrait aussi être nécessaire pour éviter que votre wallbox pompe toute l’énergie et empêche vos autres appareils (four, frigo, télévision…) de fonctionner pendant la recharge de votre véhicule.

Quid si j’ai une voiture de société ?

Les wallbox permettent de dissocier la consommation de la maison et celle liée à la recharge de la voiture. Ce qui permettra de facilement être remboursé par votre employeur si vous avez une voiture de société, ou un accord avec celui-ci concernant l’intervention dans les frais kilométriques.

Quid si je vis en appartement ?

S’il y a un parking souterrain dans l’immeuble, il faudra demander à votre assemblée générale de procéder à l’installation de bornes. L’avantage, c’est que les coûts seront mutualisés. Et la borne rentabilisée plus rapidement puisque utilisée plus souvent. Si la copropriété refuse, vous devrez procéder à l’installation d’une borne sur votre emplacement de parking, reliée à votre compteur électrique, à vos frais.

Dedans ou dehors ?

C’est à votre convenance. Les wallbox sont le plus souvent installées à l’intérieur. Mais si vous n’avez pas d’emplacement de parking couvert, vous pouvez toujours en installer une sur votre façade, à condition que celle-ci soit adaptée pour l’extérieur. Avec l’avantage de pouvoir la rendre accessible à vos voisins pour un usage payant, au prix que vous fixerez. Cette solution peut aussi permettre à des voisins de financer à plusieurs l’achat d’une borne pour en mutualiser les coûts.