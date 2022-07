Les voitures électriques aussi durement touchées par l'inflation: un véhicule à moins de 30.000 euros? Quasiment introuvable !

C'est désormais une quasi-certitude : dans un futur pas si éloigné que cela, l'électricité deviendra le premier vecteur de propulsion de nos véhicules. Chaque mois ou presque, de nouvelles décisions sont prises à l'échelle européenne pour favoriser l'énergie électrique par rapport aux moteurs à combustion, hormis peut-être en Wallonie où le projet de réforme fiscale automobile n'est, en l'état, pas très favorable aux véhicules dits verts.

Autant de décisions qui ont un impact certain sur la vente de véhicules électriques. Selon les chiffres de la Febiac pour le premier trimestre 2022, près d'un véhicule nouvellement immatriculé sur trois (31,3 % exactement) était équipé d'une motorisation électrifiée. Dont 9,3 % pour du 100 % électrique, le reste étant de l'hybride, avec prise (14,8 %) ou non (7,2 %). Une hausse indéniable : sur l'ensemble de l'année 2020, seuls 4,9 % des véhicules qui sortaient de concessions étaient propulsés à l'électricité.

Un engouement pour l'électrique surtout observé du côté des sociétés, notamment en raison des politiques attractives en matière d'électrification des flottes de véhicules de leasing et de société : à partir de 2026, seuls les véhicules zéro émission pourront encore être 100 % déductibles fiscalement. Un montant qui sera ensuite progressivement réduit chaque année pour plafonner à 67,5 % dès 2031.

Dans le même temps : les véhicules thermiques de société immatriculés après juillet 2023 verront leurs avantages fiscaux diminuer pour atteindre une déductibilité de 50 % en 2026 et de 0 % en 2028.

Résultat : les sociétés ont immatriculé à elles seules 86,2 % de l’ensemble du volume de véhicules 100 % électriques au premier semestre.

Les particuliers, eux, sont à la traîne. Et toutes les études et enquêtes d’opinion réalisées auprès de ces derniers sont catégoriques : il existe trois principaux freins à l’acquisition d’une voiture électrique par un privé. En troisième position, le nombre de bornes de recharge publiques et leurs prix dépassant parfois les 9 € aux 100 kilomètres. Soit légèrement moins qu’un véhicule thermique : 9,8 € pour le diesel, et 10,8 € pour l’essence 95, selon les chiffres fournis par le SPF économie.

En deuxième lieu figure l'autonomie, jugée insuffisante par de nombreux automobilistes. Si celle-ci peut largement permettre à son propriétaire de se rendre à son travail chaque jour sans devoir recharger sur la semaine, la crainte des départs en vacances refroidit certaines ardeurs. Dans un futur proche toutefois, l'autonomie des voitures, de 400 km en moyenne actuellement, pourrait grandement augmenter. Récemment, le prototype de la Mercedes EQXX a pu dépasser la barre des 1 000 kilomètres d'autonomie en roulant notamment à près de 140 km/h sur les autoroutes allemandes.

Enfin, le principal frein à l’acquisition d’un véhicule électrique reste le prix, souvent jugé trop onéreux. Un sentiment renforcé par une crise inflationniste sans précédent qui diminue le pouvoir d’achat des citoyens tout en augmentant le prix des voitures. Un sondage lancé sur dh.be confirme la donne : le principal frein à l’achat d’une voiture électrique est son prix (41 %), suivi de son autonomie (27 %) et de l’absence de bornes de recharge (10 %).

Nous avions fait l’exercice il y a un peu plus d’un an : sur la centaine de véhicules électriques proposés à la vente, nous n’en avions répertorié que deux sous la barre des 20 000 € : la Dacia Spring et la Renault Twingo. Un an plus tard, l’inflation est passée par là. Et il n’en reste plus qu’un sous ce montant symbolique : la Dacia Spring. Laquelle a tout de même connu une forte hausse de prix : de 16 990 € en 2021, à 19 990 € aujourd’hui (+17,6 %).

Pour faire l’acquisition d’une voiture électrique, il faudra donc délier les cordons de la bourse : en dessous de 30 000 €, seuls quatre modèles sont disponibles : la Dacia Spring ; la Renault Twingo (23 250 €) ; la Smart Fort Two (24 000 €) et la Fiat 500 e (24 990 €).

Des montants déjà importants pour des véhicules de petits gabarits. Les modèles économiques laissent toutefois penser que les véhicules électriques pourraient devenir moins onéreux que leur pendant thermique à partir de 2025. Patience donc.