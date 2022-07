Polestar bientôt empêchée de vendre ses voitures en Europe par Citroën ?

Essai auto Polestar 2 Long Range: Qui veut voyager loin…

Lancée voilà deux ans dans une puissante configuration à quatre roues motrices, la Polestar 2 est désormais proposée dans des variantes plus modestes, à moteur unique et roues avant motrices. De quoi la rendre sensiblement moins chère… et en faire un choix plus judicieux ?