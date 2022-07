Audi leader de la voiture électrique en Belgique : pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?

Le patron d’Audi ne jure plus que par l’électrique, et tacle l’hybride et l’hydrogène

Markus Duesmann, le grand patron d’Audi, a rappelé les ambitions de sa marque en matière d’électrification. Et même si la gamme compte de nombreuses hybrides rechargeables, pour lui pas de doute : la voiture électrique à batterie est la seule option pour l’avenir.