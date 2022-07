Volkswagen dévoile un nouveau modèle… qui ne sera jamais commercialisé

Il y a 20 ans, Volkswagen lançait la Phaeton, une grande berline qui se frottait aux Mercedes Classe S et Audi A8 notamment. Malgré un succès très relatif, la marque avait prévu de lui donner une descendance, notamment pour satisfaire une demande du marché chinois, toujours friand de berlines. En 2016, le développement touche à sa fin et la Phaeton "D2" se prépare pour sa présentation au grand public. Elle embarque notamment un tableau de bord composé de deux larges écrans incurvés vers le conducteur, élément qui sera finalement inauguré par le Touareg deux ans plus tard.

Dieselgate

Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'à l'ultime minute, le management de la marque allemande renvoie le projet dans les cordes. La réponse tient en un mot : Dieselgate. Souvenez-vous, l'affaire des émissions truquées des moteurs diesel avait forcé le constructeur à se racheter une conduite. Il a donc été décidé de tout miser sur la mobilité électrique pour sauver la face. Une ambition coûteuse, qui aura donc eu raison de cette Volkswagen Phaeton, seconde du nom.