Honda dévoile un tout nouveau CR-V, mais il faudra encore un peu patienter avant d’en profiter

Esthétiquement, le nouveau CR-V garde le profil et la partie arrière dans la pure lignée du modèle actuel. L'avant est plus original, reprenant les feux effilés à l'horizontale des dernières Civic et HR-V. La même inspiration à servi au développement de l'habitacle, avec un meuble de bord horizontal où subsistent de jolies commandes de clim rotatives, surmonté de l'écran de 9 pouces pilotant le système multimédia. Celui-ci est évidemment connecté, et permet de profiter d'Android Auto et Apple Carplay notamment, sans fil sur les versions les plus huppées. Le conducteur profitera également d'une instrumentation numérique.

©Honda

Les proportions restent globalement similaire au précédent modèle mais l’empattement s’allonge d’un peu plus de 4 cm, ce qui devrait permettre d’offrir encore plus de place aux occupants arrière. Les modèles américains adoptent également un look plus musclé dans les finitions Sport et Sport Touring, mais difficile de prédire si celles-ci traverseront l’Atlantique.

Hybride et rechargeable

Ce qui est sûr en revanche, c’est que le moteur 1.5l essence de 190 ch n’arrivera pas chez nous. Nous profiterons par contre du moteur 2.0l hybride e:HEV de 204 ch, associant un moteur essence à deux moteurs électriques. Plus tard s’ajoutera également une variante hybride rechargeable, dont les détails ne sont pas encore connus.