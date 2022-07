Voici à quoi ressembleront les futures concessions Dacia

Nouveau logo, restylage de la gamme et maintenant renouvellement des concessions : Dacia termine le dépoussiérage de son image. Les futurs points de vente seront éco-responsables, flexibles et fonctionnels.

Le redesign des points de vente Dacia a été pensé selon trois formats, pour s’adapter à toutes les tailles de concessions et de showrooms. C’est pourquoi les éléments de mobilier seront déplaçables et adaptables et fabriqués pour l’essentiel en matériaux recyclés et durables (panneaux, tapis, peinture murale, sols, lampes,…). Les socles de panneaux sont notamment fabriqués à base de briques en pneus recyclés et s’assemblent grâce au nouveau logo de la marque, fort à propos baptisé Dacia Link.

©Dacia

Le retour des produits dérivés

Dacia proposera également une sélection de produits dérivés en points de vente. Une manière de redynamiser l’image de marque, avec toujours ce souci d’essentialité et d’éco-responsabilité que prône le constructeur. La première collection se composera d’un ensemble d’objets essentiels pour se reconnecter avec la nature : un sac à dos, une casquette, une gourde et un imperméable.

©Dacia

Parcours de vente digitalisé

Le parcours d’achat a également été simplifié et digitalisé. Les messages sont clairs à chaque étape du processus, notamment via des panneaux de couleur orange tels que « DACIA ET MOI » qui expliquent au client son parcours d’achat de manière très claire et synthétique. L’application de réalité augmentée permettra, entre autres, au vendeur de montrer une voiture qu’il n’a pas dans son showroom. Le client pourra alors faire le tour du véhicule, zoomer sur les détails et même s’installer à l’intérieur de manière virtuelle.

Deux points de vente pilotes arborant la nouvelle identité sont déjà fonctionnels en France, et un troisième en Roumanie, au siège de la marque. En Belgique, le déploiement se fera progressivement à partir du début de l’année prochaine.