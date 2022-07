Lidl se met à la voiture électrique !

Depuis plus d'un an maintenant, Citroën cartonne avec sa mini-voiture électrique AMI, pour laquelle un nouveau modèle commercial avait été imaginé. L'AMI est en effet en vente dans les Fnac et (uniquement en France) chez Darty. Chez Lidl, on a manifestement trouvé qu'il y avait de l'idée, et on a décidé d'emboîter le pas.

"Vraie" voiture

Précisons d'abord que Lidl ne se met pas vraiment à la voiture. Pas de scénario à la basket Lidl, véritable phénomène de mode qui a vu lesdites baskets se revendre à des prix invraisemblables sur Internet. La voiture proposée n'est pas de marque Lidl. Il s'agit d'une Elaris Finn, voiture électrique fabriquée en Chine. Différence majeure avec la Citroën AMI, qui est en fait un quadricycle motorisé, limité à 45 km/h, l'Elaris est une voiture à proprement parler, comparable à une Smart. Elle mesure 2,8 m de long, pèse 930 kg, est emmenée par un moteur de 45 ch autorisant 115 km/h en pointe, et l'autonomie électrique est de quelque 300 km. Deux personnes peuvent prendre place à bord, où elles trouveront un bel écran tactile de 12,3'', et un système multimédia compatible Apple CarPlay et Android Auto.

©Elaris

Deux formules

Voilà donc la voiture que propose Lidl, selon deux formules commerciales. On peut soit acheter l'Elaris comptant pour 20.300€, soit souscrire à un abonnement de 222€ par mois, comprenant 10.000 km par an. Maintenant, la mauvaise nouvelle : cette nouveauté n'est actuellement disponible que dans les magasins Lidl d'Allemagne. Mais nul doute que si la formule fonctionne, elle sera étendue à d'autres marchés européens…