Ford F-150 Raptor R : Pendant ce temps, chez nos amis américains…

En avril dernier, nous vous présentions l'essai d'un véhicule aussi réjouissant que politiquement incorrect, aussi délirant et inutile que pas du tout à sa place chez nous : le RAM TRX. Un gros pick-up américain tirant 712 ch d'un moteur V8 de 6,2 litres. Pour rappel, le RAM était une réponse à Ford qui, avec le F-150 Raptor, avait lancé le premier pick-up surpuissant et prêt pour absolument tous les terrains. Sauf qu'avec son "petit" V6 3.6 litres de 450 ch, le Raptor est tout bonnement atomisé par le RAM. Inacceptable.

Ford contre-attaque

Aujourd'hui arrive la réponse du berger à la bergère, ou plutôt du Cowboy au Cowboy : le Ford F-150 Raptor R. Cette petite lettre en plus est synonyme de gros changement, puisque sous le capot, le V6 cède sa place à un gros V8 5.2 litres répondant au doux nom de "Predator". Déjà présent dans la Mustang Shelby 500, ce moteur développe ici 710 ch et 868 Nm, et fait donc jeu égal avec le moteur du RAM TRX.

©Ford

Ce n'est pas la seule spécificité du Raptor R : il est aussi posé sur des suspensions encore plus balaises avec un débattement encore plus grand, et la garde au sol est portée à 33 cm. Enfin, l'habitacle reçoit un traitement haut de gamme, avec du cuir, du daim, du carbone et un système multimédia dernier cri.

©Ford

Ford ne prévoit évidemment pas de commercialiser officiellement le Raptor R en Europe, mais on peut faire confiance aux importateurs parallèles pour lui faire traverser l'Atlantique, lui greffer un réservoir LPG, et proposer le véhicule comme l'utilitaire qu'il est. En tout cas tant que la loi le permet encore…