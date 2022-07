Chevrolet Blazer : pour reconquérir l'Europe ?

Blazer est un nom présent depuis 1969 dans le catalogue Chevrolet, et il a toujours été porté par des SUV de dimensions relativement compactes, selon les normes américaines, évidemment. Lancée en 2019, la dernière génération en date sera donc encore en service quand elle sera rejointe à l'été 2023 par un tout nouveau Blazer… 100% électrique.

©Chevrolet

Offensive électrique

Contrairement à ce qu'on imagine de notre côté de l'Atlantique, les constructeurs US ne se désintéressent pas de l'électrification, bien au contraire. Poussés dans le dos par Tesla encore plus que les marques européennes, ils réagissent. Le géant General Motors prévoit de lancer une large série de véhicules à batteries dans les années à venir, et entend même ravir à Tesla sa place de leader dans le domaine. Parmi les armes de conquête, il y aura donc ce Chevrolet Blazer EV (electric vehicle).

On sait encore assez peu de choses à son sujet. On ignore par exemple la capacité des batteries, mais sont évoquées une version à 400 km d'autonomie, et une autre à 515 km. On sait aussi qu'il y aura une version haut de gamme Blazer SS (pour Super Sport), forte de 565 ch et 879 Nm. Il est prévu que cette version, qui abat le 0-100 km/h en 4 secondes, équipera les services de police des USA.

©Chevrolet

Et pourquoi en parlons-nous ici ? Parce que depuis l'arrêt de la commercialisation des modèles Chevrolet (ex-Daewoo, pour ceux qui ont de la mémoire), et la vente d'Opel à PSA, General Motors est absent d'Europe occidentale. Mais des rumeurs persistantes disent que le retour sur le Vieux Continent est prévu, avec des véhicules comme… le Blazer. Bientôt sur nos routes ?