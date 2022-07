Citroën C5 X Plug-In Hybrid : encore plus confortable

Arrivée en concessions il y a quelques mois, la C5 X a été unanimement reconnue comme la voiture la plus confortable de sa catégorie… et des autres. La version hybride rechargeable qui arrive le sera pourtant encore plus.

Ce n'est plus un secret pour personne, les C4, C5 Aircross et C5 X ont rendu à la marque son statut de référence en matière de confort, grâce à une innovation typiquement Citroën : les suspensions à double butée hydraulique progressive. On vous épargne les détails techniques, mais cette solution purement mécanique procure effectivement une douceur d'amortissement unique sur le marché, du moins parmi les marques non-premium. Or la version hybride rechargeable de la C5 X va aller plus loin encore.

Active Citroën Advanced Comfort

Jusque-là, l'ensemble des choses (sièges et suspensions) qui font des Citroën de si douillets cocons portaient le nom de Citroën Advanced Comfort. Pour la C5 X Plug-in, on y ajoute le mot Active. Car ici, les fameuses butées magiques seront complétées par des amortisseurs pilotés électroniquement, et indépendamment roue par roue. Ce système est déjà présent sur les DS 7 et DS 9. A l'avant de la voiture, des capteurs scannent la route quelques mètres en amont, détectent les irrégularités du revêtement, et pré-adaptent les amortisseurs en temps réel pour offrir les meilleures réactions possibles.

Pour avoir testé les deux DS, nous pouvons confirmer que c'est efficace, sans pour autant atteindre la douceur des simples butées de Citroën. Donc on ne peut qu'imaginer l'effet de ces deux choses combinées… Comptez sur nous pour vous donner notre avis dès que nous en aurons fait l'expérience.