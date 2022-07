Alpine A110 E-Ternité : La transition commence

"Je veux électrifier Alpine pour l’inscrire dans l’éternité", avait di Luca de Meo quand il est arrivé à la tête du groupe Renault. On sait depuis longtemps que la décision a en effet été gravée dans le marbre, et aujourd'hui, un mot de cette petite phrase donne son nom de baptême à ce qu'on peut appeler un laboratoire roulant.

©Alpine

Qualité dynamiques intactes

Outre le fait d'explorer l'électrification, ce concept a aussi une justification "festive", puisqu'elle a été créée au moment où l'on célèbre les 60 ans de l'Alpine A110 originelle. Raison de plus pour ne pas trahir ce qui fait l'ADN de la marque : un comportement d'une agilité hors normes, et surtout le souci de la légèreté. Et parlant d'une voiture électrique, c'est peut-être le plus grand défi. Les ingénieurs l'ont pratiquement relevé, puisqu'avec une masse de 1.358 kilos, l'A110 E-Ternité est seulement 258 kilos plus lourde qu'une A110 à moteur essence.

Ce poids contenu s’explique par l’utilisation d’éléments de carrosserie réalisés en une matière promise à un bel avenir dans l'industrie automobile : la fibre de lin, aussi résistante et légère que le carbone, mais moins énergivore à produire. Ensuite, Alpine a décidé de ne pas obtenir les performances requises en se livrant à une escalade de la puissance du moteur électrique, qui impliquerait aussi une escalade de la capacité des batteries, donc à leur poids. L'A110 E-ternité reçoit donc un moteur de puissance raisonnable (178 kW, soit 242 ch), mais associé à une boîte à 2 rapports de conception nouvelle. C'est ainsi qu'on peut se contenter de batteries relativement compactes de 60 kWh, pour une autonomie théorique WLTP de 420 km.

©Alpine

Moins puissante et plus lourde qu'une A110 normale, la version électrique est pourtant pratiquement aussi rapide : 4,5 secondes pour le 0-100, contre 4,2 secondes pour la thermique la plus puissante.

Enfin, dernière spécificité du concept, qu'on pourrait espérer voir bientôt sur les Alpine A110 actuelle : les concepteurs ont créé un toit rigide amovible, qui fait de la petite sportive française une "découvrable". Ça, c'est une option qu'on verrait volontiers arriver très vite au catalogue.