Pourquoi tout le monde aime Wout

Quel type de coureur est Wout van Aert ? Un coureur de cyclo-cross ? Un sprinter ? Un adepte du contre-la-montre ? Un coureur qui affectionne les longues courses d'un jour ? En fait, Wout est un peu un mélange de tous ces types. Même dans les ascensions fastidieuses du Tour, il montre toute son efficacité. Wout van Aert n’est pas une personne que l'on peut aisément catégoriser car il est d'une grande versatilité. Il a débuté sa carrière comme coureur de cyclo-cross, avant d’être remarqué en 2014 par Sven Nys lors du Koppenbergcross. Il avait déjà remporté trois titres de champion du monde en cyclo-cross et l’argent sur route et dans la contre-la-montre. Sans parler de ses titres belges dans ces trois disciplines...Bref, un coureur versatile aux nombreux talents.

Travailleur acharné

Wout van Aert n’hésite pas à se donner pour ses coéquipiers. On a encore pu le voir lors de la dernière édition du Tour, où il a tout donné pour aider Jonas Vingegaard à conserver le maillot jaune. Ou, pour reprendre les mots du manager général Grischa Niermann lorsque quelques membres de l’équipe Jumbo-Visma ont dû déclarer forfait : « Wout s’est mis entièrement au service de Jonas, et il réunit la force de trois personnes à lui seul. » Ce que le public apprécie également, c’est l’envie d’attaque de Wout van Aert, qui ne l’a pas quittée, même avec le maillot jaune sur le dos. Du rarement vu.

Quelqu’un de reconnaissant

Wout van Aert a un véritable esprit d'équipe et est reconnaissant lorsqu'une personne l’aide. Voici un exemple tiré du Tour : à la fin de la onzième étape, il a connu un souci mécanique dans la descente du Granon. Un fan anglais lui est alors venu en aide avec une pompe à vélo. Pour le remercier, Wout lui a fait don de son maillot vert ŠKODA. Un geste simple, mais qui en dit tellement long.

Family man

La famille est très importante pour Wout van Aert. Sa femme Sarah De Bie et leur fils Georges, qui sont souvent présents pour le soutenir dans les moments importants, sont eux aussi sous la lumière des projecteurs. Après le E3 Saxo Bank Classic, Georges a montré sa frimousse aux photographes après la victoire de son papa. Et le petit bout a même dessiné des encouragements sur la route pendant le Tour. Sa femme Sarah De Bie tient un podcast par et pour les mamans (TwentyFourSeven) et a rédigé pendant le Tour une colonne dans le quotidien Het Nieuwsblad. Sarah est par ailleurs une fan du maillot vert ŠKODA, mais un peu moins du maillot coloré de l'équipe Jumbo-Visma pendant le Tour. « Ce n'est pas grave si Wout est en vert pendant ce Tour. Et je préfère même le vert au jaune, car il met ses yeux en valeur », a-t-elle écrit dans sa colonne.

Persévérance

Est-ce que tout se passe toujours comme sur des roulettes ? Bien sûr que non. Wout van Aert a lui aussi connu des revers. Comme la blessure subie au Tour de 2019. Ou les nombreuses deuxièmes places et la onzième place au championnat de monde de cyclisme à Louvain. Ou lorsqu'il a crié victoire trop vite au Dauphiné et qu’elle lui a échappé. « Une erreur de débutant » et « douloureuse » selon lui. Mais il a chaque fois continué de persévérer, pour faire mieux la fois d’après. « Après une défaite, il doit toujours rapidement gagner, cela a toujours été son état d’esprit », selon son papa au micro de VTM Nieuws.

La plus grande famille cycliste

Dans le Tour, Wout a brillé avec le maillot vert, qui est sponsorisé par ŠKODA. Versatile, aimable, fort et fiable : autant de propriétés qui caractérisent Wout, mais aussi la marque automobile.

