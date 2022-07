La plus « populaire » des Porsche gagne 50 km d’autonomie !

Avec des voitures de plus en plus informatisées, c’est de plus en plus par voie électronique que se font les mises à jour. Dernier exemple en date, la mise à jour de la Porsche Taycan, qui concerne toutes les variantes du modèle (carrosserie et moteur), quelle que soit l’année de production (même si les modèles de 2020 et 2021 sont les plus concernés).

La principale évolution concerne la gestion de l’énergie, avec une fonction roue libre améliorée grâce à une déconnexion presque totale du moteur avant pour les versions à 4 roues motrices. On notera aussi une récupération de l’énergie plus efficace ainsi qu’une gestion thermique améliorée grâce à un meilleur conditionnement de la batterie, notamment lorsque les températures extérieures sont basses, permettant de réduire le temps de charge. Autant d’évolutions qui se traduisent par un gain en autonomie de 50 km (WLTP).

Aussi des améliorations côté équipements

Mais ce n’est pas tout : le Porsche Communication Management (PCM) et le Porsche Connect bénéficient aussi de nouvelles fonctions, d'un design avec tuiles colorées sur l'écran de démarrage et d'une plus grande facilité d'utilisation. Parmi les principales évolutions, on citera une commande vocale optimisée, l'intégration de l'application Spotify et d'Android Auto sans fil, une carte de navigation optimisée pour les modèles équipés de l’affichage tête haute, une portée plus grande des capteurs de la fonction ParkAssist, etc. Enfin, certaines fonctions ou équipements pourront être « débloqués » sur demande. C’est le cas notamment de l’ouverture sans clé des portes et du hayon.

Un seul regret finalement : cette importante mise à jour ne peut se faire à distance. Pour en profiter, il faudra donc se rendre chez un concessionnaire de la marque.

Cette mise à jour est aussi l’occasion de rappeler que cette sportive 100% électrique est la plus vendue des Porsche en Belgique ! Certes, les propriétaires sont en large majorité des professionnels, indépendants ou en société.