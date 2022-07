Land Rover remet son 'ancien' Defender au goût du jour, en édition limitée

Land Rover offrira le choix parmi des carrosseries 90 (courte) et 110 break (longue), ainsi qu’un nombre limité de modèles pick-up 110 double cabine, disponibles pour la première fois en tant que Defender Works V8.

Voir et être vu

Particulier, le camouflage distinctif de cette série limitée représente les 23 sites qui ont joué un rôle dans les aventures et les explorations de Land Rover depuis plus de 70 ans.

Sous le capot, le constructeur n’a pas lésiné avec la mécanique puisque c’est un moteur à essence de 5 litres que l’on retrouve. Développant 405 ch et 515 Nm, ce V8 est accouplé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Nul doute que les performances et l’agrément de conduite seront au rendez-vous. D’autant que les freins, la direction et la suspension ont aussi été revus en conséquence. Ajoutons que pour être parfaitement à l’aise sur le terrain, des équipements supplémentaires ont été prévus : un treuil, un arceau de sécurité, une échelle à l’arrière et une barre à LED de… 1,27 m de large !

Baroudeur dans l’âme, ce Defender Classic n’oublie cependant pas d’être confortable. En témoignent de magnifiques sièges sport en cuir Windsor noir et blanc. Le cuir orne par ailleurs une grande partie de l’habitacle. À noter aussi la présence d’un cadran Land Rover Trophy réalisé par l’horloger anglais Elliot Brown. Un système d’info-divertissement moderne avec navigation intégrée et connectivité pour smartphone est évidemment prévu.

Pas pour toutes les bourses…

Intéressé ? Pour la Belgique, les prix sont exclusivement communiqués sur demande. Sachez néanmoins qu’au Royaume-Uni, le prix de départ est fixé à 225.000 £ pour un modèle 90, soit près de… 270.000 € ! Les acquéreurs auront, « en prime », la possibilité de participer à la deuxième compétition Trophy spéciale de 3 jours, exclusivement organisée par Land Rover Classic. À ce tarif, le département Classic du constructeur de 4x4 pouvait bien offrir un petit quelque chose !