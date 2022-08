Lamborghini dévoile son nouveau tout-terrain, et ce n’est pas ce que vous attendiez !

Alors que Lamborghini compte déjà dans sa gamme un "tout-terrain" sous la forme du SUV Urus, la marque vient de dévoiler les premières images de son second modèle capable de s’aventurer loin du bitume. Et il est aussi surprenant qu’alléchant !

Ce second modèle n'est autre qu'une Huracan rehaussée et dotée de protections périphériques supplémentaires en plastique pour affronter les pistes et chemins rocailleux. Il s'agit de la déclinaison de série du concept Sterrato de 2019, qui s'annonce comme l'un des modèles les plus étonnants de l'histoire de la marque. La sportive troque donc sa tenue de circuit pour quelque chose de bien plus baroudeur, ajoutant même à sa panoplie les barres de toit et les projecteurs additionnels sur le capot.

©Lamborghini

Au-delà des images et de la vidéo, la marque ne communique pour l’instant aucune donnée technique supplémentaire. On ne sait donc pas quand ni à combien d’exemplaires sera produite cette étonnante Sterrato, qui clôturera sans doute de manière aussi extravagante qu’originale la lignée de l’Huracan, apparue pour la première fois il y a 8 ans déjà.