La nouvelle Ford Mustang arrivera bien plus tôt que prévu !

Ford vient en effet d’annoncer la présentation de la septième génération de Mustang le 14 septembre prochain. L’événement aura lieu lors du salon automobile de Detroit, aux Etats-Unis, où se situe le siège du constructeur.

Et selon les premières indiscrétions, les puristes peuvent être rassurés. Car si le SUV Mach-e qui partage l'appellation mythique est bien électrique, la vraie Mustang proposera quant à elle toujours un gros moteur V8. Et même une boîte de vitesses manuelle ! Cela ne veut pas dire que le coupé et le cabriolet se passeront d'électrification puisqu'une motorisation hybride est bel et bien prévue.