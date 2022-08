Tesla installe ses premiers Supercharger avec espace détente en Europe

En plus de rendre la recharge de ses voitures toujours plus simple, Tesla veut également la rendre plus confortable. L’entreprise souhaite ainsi équiper ses principales stations d’espace de détente, de travail et de lieux d’aisance dans un "loft" préfabriqué baptisé Qubes. Le premier du genre vient d’être inauguré en Allemagne.

Conçus et développés par BK World, les Supercharger Cubes ont été pensés pour rendre plus agréable le temps d’attente aux bornes de charge, surtout de nuit ou par météo capricieuse. Accessible via un QR code sur smartphone durant la charge du véhicule, le premier de ces modules vient d’être inauguré à Endsee. Il intègre des distributeurs de boissons, des toilettes ou encore des espaces de travail. Et pour tuer le temps, il sera même possible de jouer à des jeux vidéo.

Un concept très similaire sur le fond et la forme au Charging Hub développé par Audi à Nuremberg, appelé à s’étendre lui aussi à travers l’Europe.