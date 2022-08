La MG TF s’apprête à faire son retour !

Alors que depuis son retour dans nos contrées MG se concentre sur les SUV et véhicules familiaux à prix cassé, la marque s’apprête à renouer avec son histoire en relançant un modèle qui a fait sa réputation : un roadster à capote souple !

MG avait préparé le terrain avec le concept Cyberster en 2019, la marque a tenu parole et annonce désormais son dérivé de série via un teaser vidéo baptisé "Le retour d’une légende", qui laisse peu de place au doute. On y découvre un cabriolet à capote souple, dans la grande tradition des roadsters anglais dont MG était le spécialiste jusque dans les années 2010, lorsqu’a été arrêtée la production de la TF. Le constructeur pourrait d’ailleurs faire renaitre cette appellation pour son nouveau modèle, qui devrait être doté d’une motorisation électrique.

Les détails techniques ne sont pas encore connus, et il faudra donc attendre encore un peu pour savoir si ce roadster reste bien une propulsion pour faire honneur à son ascendance, et en connaitre les chiffres de performances et d’autonomie exacts. Ainsi bien sûr que son prix qui, s’il parvient à rester suffisamment contenu, pourrait relancer la confrontation de cette nouvelle TF avec son ennemie de toujours, la Mazda MX-5. L’attente devrait être rapidement récompensée.